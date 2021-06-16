Не беспокоиться просит костанайцев оперштаб

Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом 17 июня 2021 года в п.Амангельды г.Костанай в районе Амангельдинского водохранилища будут проводиться плановые антитеррористические учения, направленные на практическую отработку мероприятий по пресечению возможных актов терроризма, а также повышение уровня взаимодействия заинтересованных служб и ведомств.

В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов по улице Ленина (от Парковой до Тепличной) в сторону реки Тобол будет временно перекрыто.

«Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией»,-костанайский областной оперативный штаб.

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