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Не беспокоиться просят костанайцев

Фотография для новости Не беспокоиться просят костанайцев

Фото alau.kz

Управление специализированной службы охраны Костанайской области распространило сообщение. 

27 августа 2024 года в 15.00 часов в Костанае на территории Костанайской теплоэнергетической компании будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Чехова-Аль-Фараби, Чехова-Гоголя, по улице Аль-Фараби выезд с рынка Беркут и выезд из поликлиники «Коктем». Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — сообщили в управлении.

 

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