Не блокировка, а гораздо хуже: WhatsApp вводит новое правило

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В популярном мессенджере WhatsApp, которым пользуется подавляющее большинство россиян, совсем скоро появится новое правило для всех пользователей, сообщает primpress.ru

Несмотря на то что, по заверению властей, мессенджер не будет заблокирован вместе с другими продуктами корпорации Meta (Facebook и Instagram), новое ограничение может стать серьезным испытанием для пользователей. Многие могут начать переходить в другой мессенджер, Telegram.

Тем не менее оставшихся пользователей WhatsApp совсем скоро ждет новое правило, которое может не понравиться многим россиянам. Ограничение, как уже анонсировали профильные издания, коснется того направления, которое является главным для этого приложения. А именно процесса отправки сообщений.

Ожидается, что пользователям запретят пересылать сообщение сразу в несколько чатов или групп, если такой пост уже был помечен знаком «пересланное сообщение». Таким образом, мессенджер хочет провести борьбу с многочисленными фейками, которые в последнее время стали чаще распространяться через это приложение. Но многие пользователи WhatsApp могут воспринять эту меру как проявление цензуры и самоуправства.

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