Министерство внутренних дел обратилось к родителям и детям, передает Polisia.kz.
«Уважаемые казахстанцы! Дорогие родители и дети! Защита детства — одно из приоритетных направлений государственной политики. Дети — наша опора и будущее страны. Их безопасность — общая ответственность всего общества и одна из главных задач Министерства внутренних дел. В этом направлении реализуются конкретные меры. Усилена работа ювенальной полиции. Патрульные наряды дежурят вблизи образовательных учреждений. Совместно с акиматами улучшается дорожная инфраструктура вблизи школ. Законодательство адаптируется к современным требованиям. Ужесточена ответственность за преступления против несовершеннолетних. Введены правовые меры против буллинга и домогательства. Дети и родители могут круглосуточно получить помощь через телефоны доверия. Сегодня многие подростки выбирают путь служения обществу. В школах открываются полицейские классы «Жас сақшы», где с раннего возраста дети изучают основы законодательства и учатся ответственности. Многие добровольно участвуют в социальных проектах и вносят вклад в обеспечение общественного порядка. Это — настоящее проявление патриотизма, и мы искренне гордимся ими. Однако ничто не может заменить заботу родителей и поддержку учителей. Семья и школа — первая и самая важная среда воспитания ребенка. Поэтому так важно, чтобы взрослые всегда были рядом с детьми, проявляли внимание и заботу. А вам, дорогие дети, хочу сказать: не бойтесь просить о помощи! Полиция — ваш защитник. Мы работаем, чтобы вы жили в безопасном обществе. Пусть ваше детство будет наполнено радостью, а будущее — светлыми возможностями и счастливыми моментами! — отметил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.
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