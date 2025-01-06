Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба КФ КГД РК.

С 2025 года информация от банков будет предоставляется по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года.

«Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности», — сообщает комитет госдоходов.

Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Также предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер минимальной заработной платы». По состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.