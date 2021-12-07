Не более 5 тонн в одни руки — о ситуации с углем в Костанайской области

В ходе брифинга первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов рассказал и о том, что в области постепенно стабилизируется ситуация с поставками угля.

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Пока в одни руки дают не более 5 тонн. Но уже ко второй половине декабря власти области намерены полностью решить вопрос с дефицитом. «По состоянию на 29 октября на тупиках области имеется 16 тысяч 390 тонн угля различных марок. Средняя стоимость тонны угля на тупике Богатырь стоит 12 тысяч тенге, Майкуба 13400 тенге, Шубаркуль — 16500 тенге. В ноябре текущего года наблюдалось отставание от запланированного графика по поставке угля в наш регион, в связи с чем в некоторых районах области образовался дефицит», — сообщил Гауез Нурмухамбетов.

На конец ноября в Костанайскую область поставлено 59 тонн угля. Основной причиной дефицита в регионе заместитель акима области называет нехватку полувагонов, а также задержку на станциях отправления. На декабрь планируется отгрузка около 64,5 тысяч тонн угля, или 907 полувагонов.

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