В Костанайской области продолжается реализация проекта «Читающая нация», который в прошлом году был запущен в пилотном формате в трёх регионах страны. Наряду с Карагандинской областью и городом Шымкент к формированию культуры чтения присоединился и Костанайский регион.

Проект стартовал в сентябре, и на сегодня к нему подключились свыше 44 тысяч жителей области. Среди участников — школьники, студенты, преподаватели, государственные служащие и даже целые семьи.

По словам руководителя проекта по Костанайской области Зангара Саная, участники активно размещают отзывы о прочитанных книгах на официальном сайте.

«Если взять 44 тысячи человек, и каждый напишет отзыв на 15 книг, то только по Костанайской области на сайте должно быть размещено более 600 тысяч отзывов. На сегодня уже опубликовано свыше 153 тысяч отзывов о прочитанных книгах», — отметил он.

Проверка отзывов и академическая честность

Организаторы проекта обращают внимание на проблему соблюдения академической честности. Некоторые участники при написании отзывов используют искусственный интеллект либо ограничиваются краткими и формальными комментариями.

Менеджер направления «Читающий колледж» Алмагуль Кенжеханова сообщила, что отзывы проходят ежедневную проверку.

«Многие тексты написаны с помощью ИИ или содержат лишь общие фразы вроде “Очень отлично”, “Хорошо”. Такие отзывы не принимаются и возвращаются участникам. Поэтому пока среди колледжей немного тех, кто действительно прочитал 15 книг и подготовил полноценные рецензии», — пояснила она.

Низкая активность в отдельных районах

Ещё одной проблемой остаётся неравномерная вовлечённость по районам области. В некоторых территориях уровень участия остаётся низким.

Заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов подчеркнул необходимость усиления информационной работы.

«Управлению образования, управлению общественного развития и заместителям акимов районов необходимо активизировать разъяснительную работу. Население должно знать о проекте. Иначе при подведении итогов люди скажут, что не были информированы», — отметил он.

Призы и подведение итогов

Итоги проекта «Читающая нация» подведут в апреле. По каждому направлению предусмотрен призовой фонд.

Победители финального этапа получат денежные награды:

1 место — 1 миллион тенге;

2 место — 600 тысяч тенге;

3 место — 400 тысяч тенге.

Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте reading-nation.kz в разделе Костанайской области.

