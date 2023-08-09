Не дарите детям скутеры и мотоциклы! Врачи областной детской больницы обеспокоены количеством травмированных

В отделении травматологии детской областной больницы рады смене погоды и небольшому похолоданию, потому что в жаркую погоду количество обращений в травмпункт резко возрастает. За сутки через него проходит около 80 маленьких пациентов. А отделение травматологии уже переполнено.

Жаркое лето значительно прибавило работы травматологам детской областной больницы. Поток маленьких пациентов здесь не иссякает ни днем, ни ночью. Рекордное количество обратившихся — около восьмидесяти пациентов в сутки пришлось на конец июля.

«Очень большой наплыв детей, большой травматизм. К сожалению, отделение травматологии в областной больнице переполнено. На 40 койках там уже 47 детишек лежит. Мы уже занимаем койки в других отделениях, чтобы их как-то разместить», — рассказал заведующий отделением травматологии Костанайской детской областной больницы Мирас Ельжасов.

По словам Мираса Ельжасова, в последнее время резко возросло число пациентов, пострадавших в ДТП. За истекшие полгода это больше ста случаев. При чем не редко их виновниками становятся сами подростки. Управляя мотоциклами и скутерами, они провоцируют аварии и получают тяжелейшие травмы.

«Большая просьба для родителей. За детьми следить, на проезжую часть их не выпускать и хотелось бы отметить, чтоб 16-летним подросткам не дарили на день рождения скутеры или мотоциклы. Зачастую они не имеют водительских прав, понятия не имеют что такое правила дорожного движения», — говорит Мирас Ельжасов.

Необычен этот год не только большим количеством травм, но и их экзотическим происхождением. За помощью в больницу обращались пациенты укушенные ежами, белкой, змеей. Последний случай был особенно тяжелым. Чтобы спасти девочку, укушенную гадюкой, врачам пришлось приложить максимум усилий.

«Проводили большие мероприятия. Но слава богу ребенок стабилизировался. Мы его перевели в отделение. У ребенка некроз пальца отмечается, планируется оперативное лечение, кожная пластика, чтобы сохранить палец», — сообщил врач.

Врачи с нетерпением ждут начала учебного года и говорят о том, что на смену летнему травматизму придет школьный. Но там зачастую речь идет о незначительных травмах — ушибах и ссадинах.

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