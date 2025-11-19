Детский врач-инфекционист, педиатр высшей категории, замдиректора по медчасти городской детской больницы №3 г. Астаны Роза Утегеновна Баженова призвала родителей при первых симптомах ОРВИ и гриппа соблюдать «правильный маршрут» обращения за помощью и отказаться от самолечения, особенно — от бесконтрольного приёма жаропонижающих.
Куда обращаться при первых симптомах
По словам специалиста, пик обращаемости приходится на вечерние часы — после 18:00, когда родители, увидев высокую температуру, сразу едут в инфекционный стационар. «В большинстве случаев это не требуется», отметила Баженова.
Первичные звенья помощи:
- фильтр-кабинеты поликлиник и кабинеты неотложной помощи — ежедневно с 8:00 до 20:00, без записи;
- связь с участковым педиатром, при необходимости — вызов мобильной бригады.
Немедленно вызывайте скорую помощь, если состояние ребёнка ухудшается: возникла частая рвота, судороги, выраженная вялость, отказ от еды и грудного молока.
Что циркулирует и какие осложнения встречаются
В текущем сезоне отмечается циркуляция вируса гриппа A(H3N2), который отличается более агрессивным течением. Частые проявления:
- высокая температура, плохо поддающаяся жаропонижающим, стойкая лихорадка;
- судороги — даже у ранее здоровых детей;
- ларингит, отёк гортани;
- боли в животе, поражение ЖКТ;
- общая интоксикация и слабость.
Среди осложнений врачи фиксируют судорожные состояния на фоне гипертермии, выраженный ларингит, риск синдрома Рея (особенно при неправильном лечении), носовые кровотечения, рвоту, абдоминальный болевой синдром.
Осторожно с лекарствами
Инфекционист напомнила:
- Парацетамол и ибупрофен применяются строго в возрастных дозировках; передозировка парацетамола может вызвать поражение печени и тяжёлые осложнения.
- Аспирин детям противопоказан из-за риска синдрома Рея.
- Антибиотики при вирусных инфекциях неэффективны и назначаются только врачом при наличии показаний.
- Противовирусные препараты — по назначению врача; «если температура плохо сбивается — это повод для осмотра, а не для увеличения дозы», подчеркнула Баженова.
Профилактика
Эпидемиологи рекомендуют:
- избегать мест массового скопления;
- носить маски в общественных местах;
- чаще мыть руки;
- регулярно проветривать помещения.
Медики призывают родителей не откладывать обращение к специалисту и пользоваться доступными первичными каналами помощи, чтобы избежать перегрузки стационаров и снизить риск осложнений у детей.
