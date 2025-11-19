USD 521.01 EUR 603.43 RUB 6.42

«Не давайте это детям» — врачи предостерегают казахстанских родителей

Детский врач-инфекционист, педиатр высшей категории, замдиректора по медчасти городской детской больницы №3 г. Астаны Роза Утегеновна Баженова призвала родителей при первых симптомах ОРВИ и гриппа соблюдать «правильный маршрут» обращения за помощью и отказаться от самолечения, особенно — от бесконтрольного приёма жаропонижающих.

Куда обращаться при первых симптомах

По словам специалиста, пик обращаемости приходится на вечерние часы — после 18:00, когда родители, увидев высокую температуру, сразу едут в инфекционный стационар. «В большинстве случаев это не требуется», отметила Баженова.
Первичные звенья помощи:

  • фильтр-кабинеты поликлиник и кабинеты неотложной помощиежедневно с 8:00 до 20:00, без записи;
  • связь с участковым педиатром, при необходимости — вызов мобильной бригады.

Немедленно вызывайте скорую помощь, если состояние ребёнка ухудшается: возникла частая рвота, судороги, выраженная вялость, отказ от еды и грудного молока.

Что циркулирует и какие осложнения встречаются

В текущем сезоне отмечается циркуляция вируса гриппа A(H3N2), который отличается более агрессивным течением. Частые проявления:

  • высокая температура, плохо поддающаяся жаропонижающим, стойкая лихорадка;
  • судороги — даже у ранее здоровых детей;
  • ларингит, отёк гортани;
  • боли в животе, поражение ЖКТ;
  • общая интоксикация и слабость.

Среди осложнений врачи фиксируют судорожные состояния на фоне гипертермии, выраженный ларингит, риск синдрома Рея (особенно при неправильном лечении), носовые кровотечения, рвоту, абдоминальный болевой синдром.

Осторожно с лекарствами

Инфекционист напомнила:

  • Парацетамол и ибупрофен применяются строго в возрастных дозировках; передозировка парацетамола может вызвать поражение печени и тяжёлые осложнения.
  • Аспирин детям противопоказан из-за риска синдрома Рея.
  • Антибиотики при вирусных инфекциях неэффективны и назначаются только врачом при наличии показаний.
  • Противовирусные препараты — по назначению врача; «если температура плохо сбивается — это повод для осмотра, а не для увеличения дозы», подчеркнула Баженова.

Профилактика

Эпидемиологи рекомендуют:

  • избегать мест массового скопления;
  • носить маски в общественных местах;
  • чаще мыть руки;
  • регулярно проветривать помещения.

Медики призывают родителей не откладывать обращение к специалисту и пользоваться доступными первичными каналами помощи, чтобы избежать перегрузки стационаров и снизить риск осложнений у детей.



