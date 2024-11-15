Не для слежки: Минфин объяснил сбор данных о зарубежных поездках





Интеграция данных о международных авиаперелетах граждан в аналитические системы Министерства финансов Казахстана вызвала вопросы у жителей страны. Многие опасаются, что информация о личных поездках может использоваться для контроля за гражданами, передает digitalbusiness.kz

Вице-министр финансов Ержан Биржанов пояснил, что налоговые органы не ведут наблюдение за конкретными людьми и не отслеживают их частные путешествия. По его словам, данные собираются исключительно для целей налогового и таможенного администрирования.

Как отметил Биржанов, информация о перелетах необходима для анализа частоты перевозок и контроля за соблюдением таможенных лимитов при ввозе товаров. Такой подход соответствует международным стандартам Всемирной торговой организации и требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В ведомстве подчеркнули, что подобная практика давно применяется в разных странах мира, а в Казахстане процесс лишь переводится в цифровой формат.

По словам вице-министра, автоматический анализ данных позволит сделать таможенный контроль более точным и отказаться от случайных проверок пассажиров. Система будет выявлять случаи превышения допустимых норм ввоза или регулярной перевозки дорогостоящих товаров.

В Минфине считают, что цифровизация поможет снизить влияние человеческого фактора, минимизировать коррупционные риски и сделать процедуры таможенного контроля более прозрачными и эффективными.

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