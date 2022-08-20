Не должны зарабатывать: предприниматель уволил всех женщин из своей компании

Предприниматель Акжол Талгатулы опубликовал в сети видео, на котором заявил, что уволил всех 17 женщин, и призвал других работодателей мужчин следовать примеру.

«22 человека работали в моей компании, сейчас осталось 5 – все мужчины. Это ограничение женщин, или ограничение их прав? Нет. Вы знаете, моя позиция – женщины не должны зарабатывать. Зарабатывать должны мужчины. Женщины выше этого. Теперь смотрите, я уволил женщин. Наверное, вы подумаете, что, возможно, они пойдут работать в другое место. Но кто-то же должен начинать этот процесс. То, что я уволил девушек, должно остаться в их памяти, в истории должно остаться: не работай, ты выше этого», — говорит алматинский предприниматель, передает ru.sputnik.kz

По его словам, на работу надо брать только мужчин, и это должно стать началом некоего флешмоба.

Полное видео предприниматель удалил, оставив лишь часть. Тем не менее под публикацией комментаторы пишут слова поддержки в адрес автора.

Адвокат Жанна Мухамади советует уволенным женщинам подать на него в суд.

«Хочется мне найти этих девушек и подать в суд на этого горе-предпринимателя по факту нарушения конституционных прав. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам!» — написала адвокат на своей странице в соцсети.

Под постом Мухамади комментаторы заявляют о своей готовности помочь женщинам, оставшимся без работы, найти новую, и возмущаются такому решению молодого предпринимателя.

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