Напомним, в этом году были должны были приступить к расширению этой улицы, однако, к реализации не приступили, поскольку в проекте не предусмотрели водоотводную систему.
На сегодня документация все еще находится на доработке. Вместе с тем, по плану привести там в порядок инженерные коммуникации. По словам градоначальника, улица Баймагамбетова в этом плане является слабым звеном.
«Самое главное — этот проект даст возможность реконструировать все сети под дорогой. Вот именно в этом участке у нас слабое место, сети там рвут. Поэтому, мы должны сети поменять. Это дорогостоящий проект, но его нужно прямо «кровь из носа» решать. Поэтому, сейчас проект будет, мы будем заявляться и будем настойчиво просить и в области и в республике для того, чтобы проект финансировали»,- отметил аким Костаная.
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