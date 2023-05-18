Не дороже 34 500 тенге: какие подарки нельзя дарить учителям

В Антикоре напомнили о наказании за поборы в школе и дорогие подарки учителям в преддверии школьных линеек.

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«Ежегодно существует практика поборов в школах на проведение последних звонков, выпускных вечеров и дорогостоящие подарки учителям и директорам школ, передает nur.kz

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Родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов. В Казахстане бесплатное среднее образование. Поборы категорически запрещены во всех школах», — говорится в сообщении Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.

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Однако, отмечают в Антикоре, в ведомство поступило более 20 обращений по фактам поборов в школах. В службе напомнили: за это предусмотрена ответственность.

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Так, директор школы может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности за получение незаконного материального вознаграждения и взятки. В качестве административного наказания директору грозит штраф размером 600 МРП (2 070 000 тенге), а в качестве уголовного — штраф в размере 20-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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Что касается учителей, то им запрещено дарить подарки стоимостью более 10 МРП (34 500 тенге), в противном случае подарок грозит обернуться педагогу штрафом в 2000 МРП (6 900 000 тенге).

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В ведомстве напомнили, что обратиться с сигналом о незаконном сборе денег с родителей или работников граждане могут по номеру 1424.

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