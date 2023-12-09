Не хотят платить 200 тысяч. Костанайские полицейские предупреждают водителей иностранных авто

За время акции по легализации иностранных автомобилей, которая началась 23-его января этого года, в Костанайской области уже зарегистрировано более 11 тысяч таких машин. В это число также входят и транспорт с временной регистрацией, и, так называемые, «автоконструкторы».

Ежедневно, по словам начальника процессингового центра, его сотрудники ставят на учет по 10-15 авто. Но, не переоформленные машины еще остались.

«Вот недавно нам комитет административной полиции скинул эти данные. У нас где-то, порядка 1000-1200 транспортных средств, которые ожидают сверки. Учитывая то, что данная акция у нас имеет разовый характер, я призываю жителей нашей области, завершить данные все процедуры, по легализации транспортных средств», — говорит начальник процессингового центра ДП Костанайской области Ерлан Казбеков.

Акция заканчивается уже 30 декабря. На сверку, владельцев нелегализованных машин, чьи заявки уже одобрены, полицейские буквально зазывают. Рассылают СМС-уведомления, и даже обзванивают. Выясняется, что воспользоваться предложенной государством возможностью, хотят не все.

«Основная причина, это то, что люди не хотят платить денежные средства, 200 тысяч. Потому что, говорят: «Мы свои машины брали за такую же сумму. Если мы еще будем за регистрацию платить 200 тысяч, она нам выйдет, порядка полумиллиона. Она того не стоит», — говорит Ерлан Казбеков.

У некоторых, как они объясняют полицейским, деньги и вовсе отсутствуют. На нелегализованные машины уже не выдаются страховые полисы, и после 30 декабря возможность пользоваться ими исчезнет окончательно.

«А, что они будут с ними делать, это дело каждого. Это их собственность, они могут их или вывозить, или продать на запчасти», — говорит Казбеков.

По закону, в случае если нелегализованные машины будут замечены на дорогах, полицейские имеют право изымать их, и ставить на специализированные стоянки.

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