USD 457.61
EUR 493.07
RUB 4.99
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Не хотят платить 200 тысяч. Костанайские полицейские предупреждают водителей иностранных…

Не хотят платить 200 тысяч. Костанайские полицейские предупреждают водителей иностранных авто

Фотография для новости Не хотят платить 200 тысяч. Костанайские полицейские предупреждают водителей иностранных авто

alau.kz

За время акции по легализации иностранных автомобилей, которая началась 23-его января этого года, в Костанайской области уже зарегистрировано более 11 тысяч таких машин. В это число также входят и транспорт с временной регистрацией, и, так называемые, «автоконструкторы».

Ежедневно, по словам начальника процессингового центра, его сотрудники ставят на учет по 10-15 авто. Но, не переоформленные машины еще остались.

«Вот недавно нам комитет административной полиции скинул эти данные. У нас где-то, порядка 1000-1200 транспортных средств, которые ожидают сверки. Учитывая то, что данная акция у нас имеет разовый характер, я призываю жителей нашей области, завершить данные все процедуры, по легализации транспортных средств», — говорит начальник процессингового центра ДП Костанайской области Ерлан Казбеков.

Акция заканчивается уже 30 декабря. На сверку, владельцев нелегализованных машин, чьи заявки уже одобрены, полицейские буквально зазывают. Рассылают СМС-уведомления, и даже обзванивают. Выясняется, что воспользоваться предложенной государством возможностью, хотят не все.

«Основная причина, это то, что люди не хотят платить денежные средства, 200 тысяч. Потому что, говорят: «Мы свои машины брали за такую же сумму. Если мы еще будем за регистрацию платить 200 тысяч, она нам выйдет, порядка полумиллиона. Она того не стоит», — говорит Ерлан Казбеков.

У некоторых, как они объясняют полицейским, деньги и вовсе отсутствуют. На нелегализованные машины уже не выдаются страховые полисы, и после 30 декабря возможность пользоваться ими исчезнет окончательно.

«А, что они будут с ними делать, это дело каждого. Это их собственность, они могут их или вывозить, или продать на запчасти», — говорит Казбеков.

По закону, в случае если нелегализованные машины будут замечены на дорогах, полицейские имеют право изымать их, и ставить на специализированные стоянки.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

О ситуации на трассах в Костанайской области сообщает служба 112