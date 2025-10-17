Несмотря на рост заработных плат, в Казахстане остро ощущается нехватка рабочих кадров. По данным Бюро национальной статистики и портала Enbek.kz, на электронной бирже труда сейчас размещено свыше 36 тысяч вакансий по рабочим профессиям с оплатой до 980 тысяч тенге, передает tengrinews.kz

Из них более 3700 вакансий предлагают зарплату от 350 тысяч тенге и выше, однако найти сотрудников по-прежнему сложно.

Среднемесячная заработная плата в стране за январь–июнь 2025 года составила 434 789 тенге. В городах этот показатель выше — 458 189 тенге, в сельской местности — 365 134 тенге.

Среди самых востребованных рабочих профессий — разнорабочие (от 350 до 600 тыс. тенге), водители автобусов (400–600 тыс.), упаковщики и фасовщики (400–650 тыс.), машинисты спецтехники (400–700 тыс.), трактористы (350–450 тыс.) и сварщики (от 350 тыс. тенге).

На портале Enbek.kz размещены конкретные примеры:

водитель автобуса в Астане — от 500 тыс. тенге ;

; водитель погрузчика в Мангистау — от 400 тыс. тенге ;

; горнорабочий в Восточно-Казахстанской области — до 450 тыс. тенге ;

; машинист погрузочной машины в Акмолинской области — от 470 тыс. тенге.

По количеству открытых вакансий лидируют Костанайская область (3 251), Астана (3 827), Западно-Казахстанская (3 219) и Карагандинская области (3 011).

Эксперты отмечают, что несмотря на конкурентные зарплаты, найти специалистов рабочих профессий становится всё труднее — молодёжь всё реже выбирает эти направления, а предприятия вынуждены бороться за квалифицированные кадры.

