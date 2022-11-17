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  4. Не идут работать водителями автобусов с зарплатой 400 тысяч тенге

Не идут работать водителями автобусов с зарплатой 400 тысяч тенге

В автопарке города не хватает около 200 водителей.

В Караганде водителям автобусов в среднем платят 400 тысяч тенге, но спроса на вакансию среди населения нет, сообщает eKaraganda.

Отмечается, что зарплата для Караганды достойная, при этом дефицит кадров составляет около 200 водителей.

«Водители получают фиксированную заработную плату. Но, к сожалению, на сегодняшний день наблюдается дефицит водителей именно на пассажирские перевозки», – сказал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

Кроме того, после введения дифференцированного тарифа для водителей в Караганде теперь не устанавливают ежедневные плановые показатели.

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