Не имеют права на жильё. 17 тысяч казахстанцев исключили из очереди

650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье, из них 255 140 — социально уязвимые слои населения. Ежегодная инвентаризация списков лиц, состоящих в очереди на жилье, показала, что в Казахстане около 300 тысяч человек могут исключить из списка. То есть, речь идет о тех лицах, кто не соответствует требованиям, имеет жилье или по закону не имеет права претендовать на жилье. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РК.

Aкиматами приняты решения по снятию с очереди всего по 34 000 гражданам. C 1 января текущего года по сегодняшний день.

​Наибольше несоответствий у очередников выявлено по следующим основаниям:

наличие у очередника и членов его семьи жилой недвижимости;

несоответствие данных по членам семьи очередника;

несоответствие социального статуса (неполная семья, лица с инвалидностью 1 и 2 группы и т.д.);

несоответствие статуса государственного служащего (отсутствие в ИС ekyzmet).

Министерством совместно с разработчиками информационной системы kezekte.kz с мая текущего года принято решение об уведомлении СМС-сообщением очередников, по которым выявлены несоответствия, о необходимости обновления персональных данных.

В результате принятых мер, граждане активно начали посещать акиматы по месту жительства для актуализации данных. Приняты решение по снятию с очереди всего по 34 000 гражданам. С мая по сегодняшний день снято с очереди 17 000 граждан.

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