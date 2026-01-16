Отделом земельных отношений акимата города Костанай продолжается работа по контролю за исполнением договорных обязательств землепользователей, а также по выявлению земель коммерческого назначения, неиспользуемых либо используемых с нарушением законодательства РК.

По итогам работы за 2025 год в департамент по управлению земельными ресурсами были направлены материалы по 48 земельным участкам общей площадью 27,6 гектара для проведения проверок на соблюдение требований земельного законодательства.

Как сообщил Марат Темирбаев, по результатам проверок по 35 участкам факты нарушений подтвердились .

— 29 землепользователей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3,9 млн тенге, из которых 2,8 млн тенге уже взысканы в доход государства, — отметил он.

Кроме того, по двум земельным участкам была проведена судебная работа. В результате один земельный участок коммерческого назначения площадью 1 643 кв. метра, кадастровой стоимостью 3,3 млн тенге, был возвращён в государственную собственность. Участок ранее предоставлялся юридическому лицу под строительство офисного здания, однако длительное время не использовался по целевому назначению.

По остальным земельным участкам проверочные мероприятия продолжаются. Государственные инспекторы продолжают работу по установлению фактов нарушений и принятию мер в рамках действующего законодательства.

