Не исправил — заплатишь: как наказывают предпринимателей в Костанае

В Костанае полиция делает акцент на профилактике нарушений правил благоустройства. Практический подход выстроен по принципу: сначала предупреждение, и только при игнорировании требований — штраф.
Как отмечают в ведомстве, предупреждение по статье 505 КоАП РК — это не «поблажка», а возможность для предпринимателей устранить нарушения без финансовых последствий. При повторных нарушениях ответственность становится строже.
Совместные рейды с предпринимателями
С 6 апреля в городе проходят совместные выезды представителей отдела предпринимательства, архитектуры и участковых инспекторов полиции. Основная цель — разъяснение требований по благоустройству и профилактика нарушений.
В ходе таких рейдов были выявлены факты несоблюдения правил со стороны ряда предпринимателей.
Итоги за пять дней
За пять дней участковыми инспекторами к административной ответственности привлечены 19 владельцев бизнеса.
Из них:
— 17 получили предупреждения
— 2 — оштрафованы за повторные нарушения
Среди объектов, где выявлены нарушения: салон красоты «Раиса» (ул. Победы, 60), магазин «Семья» (ул. Шевченко, 118), ИП Надырова (ул. Победы, 56А), ИП «Мультиком», «Корчавец» (район «1000 мелочей»), «Джинс максимус» (ул. Байтурсынова, 59) и другие.
Контроль будет усилен
В случае невыполнения требований при повторной проверке предприниматели будут привлечены к ответственности уже по части 2 статьи, что предусматривает более жёсткие меры.
Результат — дисциплина бизнеса
По данным полиции, сочетание профилактики, предупреждений и последующего контроля уже показывает положительный эффект. Такой подход позволяет снизить административную нагрузку и формирует у предпринимателей понимание, что соблюдение правил благоустройства — это обязательное требование, а не формальность.
Налог на наличку: казахстанцам выставляют счета за накопления
Длинные выходные в мае: когда отдыхаем в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.