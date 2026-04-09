Не исправил — заплатишь: как наказывают предпринимателей в Костанае

В Костанае полиция делает акцент на профилактике нарушений правил благоустройства. Практический подход выстроен по принципу: сначала предупреждение, и только при игнорировании требований — штраф.

Как отмечают в ведомстве, предупреждение по статье 505 КоАП РК — это не «поблажка», а возможность для предпринимателей устранить нарушения без финансовых последствий. При повторных нарушениях ответственность становится строже.

Совместные рейды с предпринимателями

С 6 апреля в городе проходят совместные выезды представителей отдела предпринимательства, архитектуры и участковых инспекторов полиции. Основная цель — разъяснение требований по благоустройству и профилактика нарушений.

В ходе таких рейдов были выявлены факты несоблюдения правил со стороны ряда предпринимателей.

Итоги за пять дней

За пять дней участковыми инспекторами к административной ответственности привлечены 19 владельцев бизнеса.

Из них:

— 17 получили предупреждения

— 2 — оштрафованы за повторные нарушения

Среди объектов, где выявлены нарушения: салон красоты «Раиса» (ул. Победы, 60), магазин «Семья» (ул. Шевченко, 118), ИП Надырова (ул. Победы, 56А), ИП «Мультиком», «Корчавец» (район «1000 мелочей»), «Джинс максимус» (ул. Байтурсынова, 59) и другие.

Контроль будет усилен

В случае невыполнения требований при повторной проверке предприниматели будут привлечены к ответственности уже по части 2 статьи, что предусматривает более жёсткие меры.

Результат — дисциплина бизнеса

По данным полиции, сочетание профилактики, предупреждений и последующего контроля уже показывает положительный эффект. Такой подход позволяет снизить административную нагрузку и формирует у предпринимателей понимание, что соблюдение правил благоустройства — это обязательное требование, а не формальность.

Снег в апреле: синоптики предупреждают о похолодании В ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана ожидается пасмурная погода с осадками. В северных областях...

Налог на наличку: казахстанцам выставляют счета за накопления В Казахстане прозрачность доходов для многих граждан обернулась неожиданными последствиями — за накопления, сделанные ещё...

Длинные выходные в мае: когда отдыхаем в Казахстане В мае казахстанцев ждёт сразу несколько праздничных дат, благодаря которым увеличится количество выходных дней. Так,...