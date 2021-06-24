Не менее 80% персонала в Нур-Султане переходит на дистанционную работу, сообщает zakon.kz.

Переход на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий, независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы, — говорится в постановлении.

При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев.

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