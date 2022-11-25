Не меньше трёх суток понадобится на уборку снега в Костанае

Обильные осадки, как водится, доставили людям неудобства, а коммунальщикам обеспечили не маленький фронт работ. От снега город чистят как вручную, так и с помощью техники, которая работает в круглосуточном режиме.

Практически месячная норма осадков выпала на территории Костанайской области за шестнадцать часов. Виной тому активный западный циклон. Снегопад, накрывший регион, превратил пешеходные дорожки и проезжую часть в полосы препятствий. Очистку главных артерий города начали еще ночью. Для этого задействовали 87 единиц техники. Работают дорожники в круглосуточном режиме.

«Смена ушла, никого не ждем. Сразу, грубо говоря, на эту же технику пересели и поехали дальше. И так мы будем работать в ближайшие 2-3 дня, пока мы это все не завершим. В первую очередь, мы очищаем, как вы все уже знаете, мы эту информацию давали, дороги первой категории, магистральные улицы, на которых ходит пассажирский транспорт и подъездные пути к соцобъектам», — говорит руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов.

Днем на дорогах первой категории, будут очищать от снега перекрестки и остановки. Займутся сегодня частным сектором и внутриквартальными проездами. Дорогу там прочистят, а вот чистить дворы многоэтажек должны ОСИ и ПКСК. Коммунальщики будут прочищать только внутриквартальные проезды. В отделе ЖКХ отметили, что очистку города этой ночью осложняли несколько факторов. Снег шел непрерывно, а потому, к примеру проспект Абая, чистили трижды и планируют зайти в четвертый раз, чтобы сделать это качественно.

«Есть определенные моменты с заездами, с припаркованными автомобилями. Есть в этом трудность, то есть машины на ночь грубо говоря бросили. Здесь никто никого винить не хочет, то есть здесь грубо говоря жизнь, не смог заехать потому что во дворе не реально было заехать, поставил машину. Поэтому бросали где-то вдоль дороги», — сказал руководитель отдела ЖКХ.

В ближайшие ночи дорожники будут вывозить снег с улиц и очищать парковочные карманы. Поэтому автовладельцев убедительно просят не оставлять припаркованными вдоль дороги машины. На очистку Костаная от снега потребуется не меньше трех суток, отметили в отделе ЖКХ.

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