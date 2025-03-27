Чем питаются лисаковские школьники, кто следит за качеством продуктов и готовых блюд? Эти вопросы обсуждали сотрудники санэпидконтроля, руководство учебных заведений и непосредственно те, кто питание в школах организует.
По их словам, они работают только с проверенными поставщиками, у которых есть соответствующие сертификаты.
«Ежемесячно, в месяц дважды проводятся бракеражная комиссия в составе родительского комитета и управления руководства школ — это медработник, директор школы, социальный педагог и родители. Также производится у нас производственный контроль. Продукты поставляет единый у нас поставщик, оптовик», — объясняет организатор питания в школах Лисаковска Римма Конысбаева.
А вот в качестве приготовления блюд для школьников усомнилась старшая медсестра лисаковской детской поликлиники. Основываясь на информации сотрудников медучреждения и рассказов маленьких пациентов, она высказала свою точку зрения.
«Негативное отношение в плане качества пищи, съедобности. Особенно касательно мясных и рыбных блюд, это в форме котлет, рыбных котлет, мясных котлет, которые далеко оставляют желать лучшего. Если это мясная котлета, начинаешь её кушать, такое ощущение, что там один сплошной, голимый хлеб», — говорит старшая медсестра детской поликлиники Лисаковска Ирина Боршош.
В ответ на это руководитель управления санэпидконтроля Лисаковска Мурат Тлеубаев напомнил, что при выявлении каких-либо фактов нарушения или несоответствия блюда вкусовым ожиданиям, ученикам или их родителям следует незамедлительно сообщать об этом руководству школ.
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