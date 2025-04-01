В Костанае в очередной раз разбили стекло в остановочном павильоне. Это происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Как выяснилось, вредитель уже найден и привлечен к ответственности.

Действия хулигана попали в объектив камеры наблюдения, установленной на одной из тёплых костанайских остановок общественного транспорта. Мужчина разбил одно стекло в павильоне, и почти аккуратно смёл осколки ногой в угол. Таким образом было повреждено чужое, в данном случае, общественное имущество. Факт не мог остаться вне внимания костанайской полиции.

«Житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок, а именно умышленно повредил чужое имущество, а именно остановку «Сельхозинститут». В отношении него участковыми инспекторами составлено два административных протокола по статье 434, это «Мелкое хулиганство», и «Умышленное повреждение чужого имущества», — сказала заместитель начальника отдела МПС УП Костаная Динара Салькинова.

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Санкция статей предусматривает административный арест либо штраф. Но, под стражей мужчина находился только до того момента, как его отправили в суд. Там он рассказал, что не мог выйти из помещения, и поэтому попытался сделать себе проход в стене. Постановлением административного спецсуда Костаная на 43-летнего мужчину наложен штраф, в 275 с лишним тысяч тенге. С начала года за подобные правонарушения привлечены к ответственности уже почти полторы сотни жителей города.

«Составлено 20 административных протоколов по статье 147 прим 1, а также 110 административных протоколов по статье «Мелкое хулиганство». «Мелкое хулиганство» у нас предусматривает штраф в размере 5 МРП, либо административный арест на срок до 10 суток. За нарушение 147 статьи накладывается административный штраф в размере 50 МРП», — сообщила Динара Салькинова.

Арест за порчу чужого имущества может продлиться от 20 до 30 суток. Полицейские отмечают, что сейчас все теплые остановки оснащены камерами наблюдения, и обо всех, совершаемых на их территориях противоправных действиях, сотрудники обслуживающих павильоны компаний, обязательно сообщат в полицию.

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