Главу одного из крестьянских хозяйств Костанайской области обвиняют в том, что он помогал уклоняться от уплаты налогов нескольким предпринимателям. Его дело рассматривается в суде. Управление госдоходов ранее установило, что аграрий не мог получить столько зерна, сколько он показывает, со своего небольшого участка земли.

Уголовное дело 58-летнего главы крестьянского хозяйства Ильдара Беркенова, рассматривается в костанайском городском суде №2. Он обвиняется в выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, что причинило особо крупный ущерб.

У крестьянского хозяйства Беркенова, расположенного в Сарыкольском районе, согласно обвинению, даже не было столько посевных площадей, сколько необходимо для производства якобы отпущенного им товара, зерна и семян. Специалисты районного управления госдоходов, при анализе установили, что со всех имеющихся у него 84-х гектаров земли, Беркенов, при средней урожайности в 19 с небольшим тонн в 2022-ом году, мог иметь доход только в 16 миллионов тенге. Не смотря на это, с 2022-ого по 2023-ий год, он выписывал от имени соего предприятия счета на оплату 26-и различным ТОО.

«На общую сумму КПН 386 миллионов 423 тысячи 752 тенге, пшеницы 3-4-ого класса, ячмень, семена льна. Процент вознаграждения за фиктивные бухгалтерские документы, оплачиваемые контрагентами за несуществующие товары, работы и услуги, составил 2,5 тысячи тенге за одну тонну», — сообщила государственный обвинитель Салтанат Бейсембаев.

На какую сумму Беркенов помог контрагентам снизить корпоративные подоходные налоги, и сколько в результате получила сам за оказанные услуги, в суде пока указано не было. Возможно это будет озвучено на следующих заседаниях. Вину подсудимый признал частично, и согласился, позже, дать свои показания. На поцессе начался допрос потерпевшей стороны, и свидетелей.

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