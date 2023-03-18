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Не могу оплатить кредит. Ни один житель Костанайской области не получил одобрение на банкротство банкротстве?

Фото из открытых источников

В министерстве финансов страны подсчитали заявления на признание банкротства от физических лиц. Менее чем за две недели, с 3 марта, когда началась акция, и по 15 марта, в ведомство поступило уже 18 тысяч заявок.

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В Костанайской области их чуть больше 400. И пока положительно одобренных из них нет. Как отмечают налоговики, причина — неполный пакет документов.

«В практике многие сами отправляют из дома. У них возникает вопрос. Они приходят или звонят, что у них не принимают. Куда галочку, что за документ регулирования, куда мы должны поставить. Многие этот закон слышали, а вот к конкретности, тонкости по условиям не знают. Доступен у нас телефон — 28 13 09 можно позвонить в 1414 колл центр», — объясняет главный специалист управления гослоходов Костаная Жанна Турганова.

Как отмечают в управлении госдоходов Костаная, порядка 94 процентов всех заявлений они приняли через сайт электронного правительства, 6 процентов — через мобильное приложение e-Salyq Azamat. Лидерами среди подавших заявления в Костанайской области стали Костанай, где подано 91 заявление, Костанайский район — 83, и Рудный — 56. Сейчас идет проверка этих заявлений. И, как показывает реальность, у части заявлений нет, к примеру, документа, подтверждающего процедуру урегулирования с банками и микрофинансовыми организациями по долгам.

«Это когда обращается гражданин в банк, возможно, он предложит свои условия, возможно, банк предложит свои условия. Если никаких у них нет договоренностей, потому что разные условия , может у кого- 5000 — 1000 тенге осталась, банк ему предложит раскидайте на год, к примеру, или еще какие-то условия», — говорит Жанна Турганова.

Согласно правилам, рассмотрение заявлений идет не менее 15 рабочих дней. После людям будет направлено уведомление об отказе или одобрении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон. В случае получения отрицательного уведомления повторно заявление можно подать через 3 месяца.

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