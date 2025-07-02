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Приготовиться к визитам просят казахстанцев

— Сегодня, 14:04
Изображение для новости: Приготовиться к визитам просят казахстанцев

aif.ru

В Казахстане 1 августа стартует национальная сельскохозяйственная перепись. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики.

Перепись пройдет в два этапа. Первый в формате онлайн стартует 1 августа и 31 завершится. В нём обязаны принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством, животноводством и рыбоводством, а также домохозяйства. Опрос пройдёт на сайте sanaq.gov.kz.

Второй этап с 20 сентября по 20 октября: интервьюеры лично посетят домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос, но имеют приусадебные участки, огороды, сады или сельскохозяйственных животных.

В переписи планируется охватить около 2 млн домохозяйств и более 300 тысяч сельхозпроизводителей. Для проведения опросов по всей стране будет задействовано свыше 3500 интервьюеров. Для удобства казахстанцев будут открыты зоны самообслуживания в сельских акиматах и районных отделах статистики с доступом в интернет.

Также граждане могут получить консультации в контакт-центре по номеру 1446.



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