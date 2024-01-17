Не могут приготовить еду жители Качар из-за отключения электричества

В редакцию alau.kz от лица жителей двух домов в поселке Качар обратилась жительница Юлия Вейберт. Женщина сообщила, что сутки их дома отключены от электроэнергии.

По словам Юлии Вейберт, в доме произошла авария.

«Затопило в доме подвал. Энергослужбы отключили электричество двух домов 70а — это шесть подъездов и 70 б — это восемь подъездов. У нас есть и дети, и старики, и инвалиды. Газа у нас нет, еду готовим на электроплитах. Электричества нет и соответственно приготовить мы ничего не можем. Элементарно чаем не согреться», — говорит женщина.

Жительница отключенного дома прислала сообщение, которое они получили 16 января.

«Обследовали подвал 70а дома. В одной квартире «полотенечник» прорвало, из-за этого парило. Плюс канализация была забита, уровень воды повысился. Сантехники в снаряжении проплыли по подвалу. Других поломок не обнаружили. Сейчас уровень воды снижается, водоканал и ПКСК дежурят, каждый час контролируют уровень воды. До утра уровень спадёт, придет КУН, прозвонит всё и будут подключать свет», — говорится в сообщении.

Однако сегодня утром так свет и не включили.

«Работники ПКСК и водоканала обещали. Но этого не произошло. Начальник ПКСК не появляется на месте аварии. Говорит, что по их части все нормально. За содержание дома мы платим исправно. Но вынуждены сидеть без света», — возмущается Юлия Вейберт.

Аким поселка Качар Мадина Раимбекова прокомментировала данную ситуацию. По ее словам, 16 января в 11:00 часов в подвале дома №70А произошел порыв канализационного трубопровода, что привело к затоплению подвального помещения.

«Были предприняты все необходимые меры для устранения порыва. Для работ привлечены сотрудники ПКСК, ТОО «Рудненская теплосеть», ТОО «Рудненский водоканал». Совместными усилиями был предотвращен дальнейший разлив канализационных стоков, прочищены канализационные коллекторные трубы, выходящие из дома №70А в основной канализационный коллектор», — сообщила аким.

По словам акима, установлена насосная станция, на данный момент течь устранена и производится откачка воды из подвала.

«В связи с тем, что кабель электроснабжения дома проходит через подвал и был частично затоплен, в целях безопасности жителей было принято решение отключить от питания дома №70А и №70Б, так как оба жилых объекта объединены одной кабельной линией. Так как кабель находился в воде. В настоящее время проводится исследование специалистами энергоснабжающей компании. При условии полной безопасности, планируется подключение питания домов в течении дня», — сообщила аким поселка Качар.

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