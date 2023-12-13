Не можем договориться. Костанайские бизнесмены, имеющие магазины в жилых домах, где есть ОСИ, просят о помощи

В Палате предпринимателей Костанайской области на этот раз собрались бизнесмены, у которых возникли сложности в представителями ОСИ. К примеру, владелица цветочного магазина, который находится на первом этаже многоэтажки, считает себя по сути бесправной, согласно действующему законодательству работы ОСИ.

Они не пользуются двором, не пользуется подъездами и работой дворников, так имеют, своих, но за все это платят.

«Мы договориться с ними не можем. Понятно, что мы останемся в этом дворе, они останутся, и нам нужно как-то вместе уживаться. Но сейчас даже не знаю, как мы будем это делать. Вот эти суды уже полтора года, уже надоело. Мы судимся за свои деньги. Они судятся за деньги жильцов. Дом не подготовлен к зиме. Сейчас такая ситуация, все деньги уходят на адвокатов», — говорит предприниматель Алия Сулейменова.

Еще одна важная деталь — несмотря на то, что бизнесмены зачастую занимают большую площадь кондоминиума, при голосовании в ОСИ они получают один голос за 500 кв нежилого помещения, тогда как собственник одной квартиры в 50 квадратных метров имеет такой же один голос. Помимо этого бизнесменов обязывают платить за коммуналку по двойному тарифу, отмечают они.

«У нас так получилось, что законодательно в законе о жилищных отношениях права предпринимателей ущемлены. Самое главное, предприниматели не могут участвовать в формировании тарифов, расходов и так далее, потому что жителей больше чем предпринимателей и жители всегда организовывают свои группы, вносят предложения на собраниях свои пожелания и все такое и потом начинают давить на предпринимателей», — говорит предприниматель Павел Ким.

Бизнесмены считают, что в закон об ОСИ нужно вносить изменения. Так как реформа, направленная на внедрение этого института, не доведена до конца.

«Органы прокуратуры, если бы обладали такой правовой возможностью, урегулировать данный вопрос, то непосредственно бы приняли, но поскольку данная сфера деятельности регулируется самостоятельно участниками ОСИ, то и здесь нужно устанавливать компромисс между участниками ОСИ. Я не заметил массовости данного вопроса на территории области, если бы имел массовость этот вопрос, об этом знали бы все уполномоченные органы», — отметил представитель прокуратуры Костанайской области Жасулан Сейтпанов.

При этом палата предпринимателей Костанайской области считает, что проблема есть и ее нужно решать, чтобы не усугублять конфликты между бизнесом и жильцами домов. Тем более к ним уже обратилось 20 человек. Здесь решено собраться еще раз в январе. На этой встрече от предпринимателей ждут не только описание проблемы, но и пути решения

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.