Не можем сдать однушку за 200 тысяч тенге — риелтор

Риелторы констатируют, что ажиотаж спал и наступило время для арендодателей предать забвению неоправданные ожидания, сообщает Экспресс К.

В Астане резко упал спрос на арендное жилье.

«Арендодатели в Астане могут закатать губу обратно. Ажиотаж упал, причем довольно ощутимо. Еще буквально три дня назад мой телефон раскалялся от звонков. Сегодня мне позвонили лишь два раза по поводу аренды. И однушку мы с трудом сдаем за 200 тысяч», — поведал риелтор Алмаз Отынбеков.

В чатах столичных риелторов царит грусть. Некоторые рассчитывали, что если ажиотаж продлится, то можно было бы поправить свое материальное положение. Кто-то из риелторов заявил, что его расчет через месяц купить автомобиль рухнул в тартарары.

«Возможно, что поток россиян не задерживается в Астане и уходит транзитом. Либо рынок в Астане легко выдержал наплыв из-за переизбытка предложения на рынке. Арендодатели на волне ажиотажа должны были сдавать квартиру, взимая плату за три месяца. Если же плата была взята лишь за один месяц, то квартирант, скорее всего, жилье освободит по окончании срока аренды. И хозяин останется у разбитого корыта. Сейчас объявления, где просят за однушку 300 тысяч, — это просто рыночное эхо», — отметил риелтор.

Столичный рынок недвижимости также отреагировал увеличением количества хостелов. Владельцы пустующих коммерческих помещений начали переоборудовать площади под прием жильцов.

Риелторы прогнозируют, что к концу месяца в Астане цены на аренду могут вернуться к прежним значениям.

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