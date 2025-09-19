17 сентября в силу вступили поправки в закон «О жилищных отношениях», которые устанавливают новые правила управления многоквартирными домами. Несмотря на то, что обсуждение нового документа до этого шло далеко не один месяц, у костанайских председателей теперь возникают вопросы, как реализовать все новые требования на практике.

Акиматом был объявлен конкурс. Общественное объединение «Moderm Kazakhstan» его выиграло и теперь будет разъяснять новый закон. Будут приглашать председателей ОСИ и КСК на обучение. Обошлась такая услуга бюджету в пять миллионов тенге.

На сегодня главной задачей этого объединения является разъяснение алгоритмов дальнейшего действия для пока существующих ПКСК, а также ОСИ. С 2026 года в Казахстане будет только две формы управления многоэтажками — привычные все ОСИ и НСУ, то есть непосредственное совместное управление, доступное домам до 36 квартир, обычно, это двухэтажки. Кстати, Габит Бектабанов отметил, что они ставят цель разобраться в городе, в первую очередь, именно с такими домами.

«Малоэтажные здания, малоквартирные здания. Они открываются для того, чтобы была хоть какая-то форма собственности, то есть протоколом общего собрания выбирается председатель, этот председатель проходит обучение, вообще как работать и так далее. Потому что мы видим, есть бесхозные дома, в которых нет не НСУ, не ОСИ, не знают о КСК, у них даже и КСК никогда не было», — говорит председатель ОО «Moderm Kazakhstan» Дархан Теміртас.

Дархан Теміртас отметил, что до середины 2026 года всем председателям необходимо определиться с формой управления и пройти либо перерегистрацию, либо же зарегистрироваться, чтобы иметь статус юридического лица, а после обязательно открыть текущий и накопительный счета в банке.

«Вот случается такая ситуация рабочая. Например, происходит авария в электрощите. Это капремонт! Чтобы снять деньги на капремонт, то есть по целевому направлению, я должна сидеть без света, чтобы я собрала все подписи для того, чтобы мне с накопительного счета снять деньги и оплатить, организовать этот ремонт. Это не логика!», — возмущается председатель ПСКС «Автомобилист-18» Елена Цюх.

Еще домоуправленцы отметили, что открывать такие счета в банке не совсем выгодно, поскольку для обычных физических лиц годовая ставка при том же депозите может, к примеру, достигать 14%, а для юрлиц намного меньше. Поэтому, большинство самих собственников квартир, по словам председателей, не особо хотят вкладывать туда деньги. К слову, есть и более серьезные нюансы.

«32 дома у меня, у меня жильцы категорически не хотят в ОСИ. Я их заставить не могу, и нас таких, вот сидят люди, они большинство не хотят. Вы говорите, что в законе там штраф от 50 до 100 МРП нам влупят. А мы без разрешения жильцов как откроем счета? Они скажут, вот ты открыл, сам плати туда», — говорит руководитель ТОО «УК Костанай Арлан» Арлан Науразбаев.

Руководитель отдела жилотношений пояснил, что реформа только вступила в силу, и сейчас они стараются прорабатывать все эти вопросы. К примеру, по регистрации, они встретятся с представителями ЦОНа, а после планируют довести все условия этой процедуры до председателей.

«Не надо здесь кричать и ругаться, мы все эти проблемы понимаем. Сейчас вот для чего мы вас собрали. Новый Закон принят, изменения внесены. Вот кричите, давайте собираться. Давайте собираться, я согласен, давайте собираться и друг друга слышать пожалуйста», — обратился к присутствующим руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

Тем временем, Дархан Теміртас поделился, что по плану у них дальше обучить домоуправленцев работе с официальными документами, поскольку большинство в должной мере не знакомы, к примеру, с тонкостями, оформления запроса в госорганы.

