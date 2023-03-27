Не нашла себя в очереди на жильё. Жительница Костанайской области обратилась в суд

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Гражданка Я., являясь государственным служащим акимата Сарыкольского района с 2013 года была постановлена на учет и очередность граждан, нуждающихся в предоставлении жилья из государственного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

При мониторинге сервисного программного продукта «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» гражданка Я. обнаружила, что сведения о нахождении ее на учете и очередности отсутствуют.

После повторного обращения в административный орган, гражданка Я. была вновь постановлена на учет, при этом прежняя очередность не была восстановлена.

Гражданка Я. обратилась в суд с требованием о восстановлении первоначального порядка очереди на жилье.

Суд решил понудить местный исполнительный орган восстановить гражданку Я. в очереди на жилье из государственного жилищного фонда, как государственного служащего согласно порядку движения очереди с 2013 года в месячный срок.

Решение не вступило в законную силу.

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