«Не нужна мне такая машина». Костанаец разбил автомобиль на глазах у полицейских

Костанайские полицейские привлекают к ответственности водителя, который разбил свою машину.

Сегодня сотрудники патрульной полиции остановили водителя автомашины «ВАЗ» для того, чтобы вручить ему уведомление о штрафах. Нарушитель выявлен с помощью комплекса «EkinPatrolG2». За ним числилось два штрафа за грубые нарушения ПДД. Кроме того, при проверке документов у водителя отсутствовал страховой полис.

«За еще одно грубое нарушение – отсутствие страхового полиса, без которого эксплуатация транспортного средства запрещена, автомашину сотрудники полиции собирались поставить на специализированную стоянку. Однако водитель отреагировал неадекватно на составление протокола об административном правонарушении и разбил стекла в своем автомобиле со словами: «Не нужна мне такая машина», — отметили в пресс-службе ДП.

В действиях водителя усматриваются признаки нарушения общественного порядка, поэтому решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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