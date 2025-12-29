Аким Костаная Марат Жундубаев выступил на итоговом аппаратном совещании, где подвёл основные итоги уходящего года и обозначил приоритеты на будущее.

«Если кто-то в этом году обижался на акимат или лично на меня — прошу простить. Впереди у нас очень много работы. Есть небольшие, но важные планы, которые мы обязательно должны реализовать», — сказал аким.

Роль ОСИ и активных жителей

Отдельно Марат Жундубаев отметил вклад объединений собственников имущества и самих жителей в развитие города. По его словам, именно от активности людей во многом зависит облик и чистота Костаная.

«ОСИ, сами жители — очень многие содержат дома и дворы в порядке. Таких активных людей и руководителей у нас много, и именно от этого, в первую очередь, зависит развитие города», — подчеркнул аким.

Он добавил, что гости и приезжие нередко отмечают чистоту Костаная и доброжелательность его жителей, и таким город должен оставаться всегда.

Слова благодарности и поздравление с Новым годом

В завершение выступления аким поздравил награждённых и подчеркнул, что в будущем запланировано ещё немало поощрений за вклад в развитие города.

Марат Жундубаев пожелал всем костанайцам семейного благополучия, счастья и удачи в новом году, призвав верить в лучшее.

«Рахмет! До следующего года», — заключил глава города.

