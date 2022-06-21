Не обнаружила в кроватке. В районе Костанайской области искали ребёнка

21-летняя жительница Аулиекольского района, проснувшись утром, не обнаружила в кроватке своего 3-летнего сына и обратилась в полицию, набрав номер «102», сообщает пресс-служба ДП.

Поисками ребенка занимались местные полицейские. Первый заместитель начальника отдела полиции Бахытжан Мырзабулатов совместно с участковым инспектором Темирланом Уайсовым начали оперативный поиск малыша.

«Мы объехали все улицы села Аманкарагай, просмотрели все камеры видеонаблюдения. Нашлись свидетели, которые видели мальчика. В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение часа нашли пропавшего ребенка на улице Советская в 5 километрах от места проживания», — рассказывает подполковник полиции Бахытжан Мырзабулатов.

Как выяснилось, мальчик встал с кровати, пошел играть и вышел за ворота.

«Как только я обратилась в полицию, сотрудники начали поиски незамедлительно. Благодаря слаженной работе моего сына нашли сразу. К счастью, он в порядке. Огромное вам материнское спасибо за такой труд, который невозможно оценить», — говорит сельчанка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.