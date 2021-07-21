Не останавливается рост заражённых коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
20 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 141 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,76%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 43, г.Аркалык – 28, г.Рудный – 25, Костанайский район – 10, г.Житикара – 8, по 6 случаев в Карабалыкском и им.Майлина районах, по 4 случая в г.Лисаковске, Жангельдинском и Федоровском районах, 2 случая в Алтынсаринском районе и 1 случай в Амангельдинском районе.
110 обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 118 с симптомами заболевания, 23 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 20 июля 2021г. зарегистрировано 18547 случаев COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области