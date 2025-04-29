Комитет по противодействию наркопреступности МВД обратился к гражданам, передает Polisia.kz.
«В условиях стремительного распространения новых форм наркоугроз и использования цифровых каналов вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, мы как общество должны объединить усилия для защиты наших детей, наших близких и будущего нашей страны. Комитет по противодействию наркопреступности МВД принимает все усилия для выявления, пресечения и профилактики наркопреступлений, особенно тех, в которые втягиваются несовершеннолетние. Однако одними мерами правоохранительных органов эту проблему не решить. Призываю каждого из вас не оставаться равнодушным. Обращайте внимание на изменения в поведении детей и подростков. Сообщайте о подозрительных интернет-ресурсах, граффити с кодами и объявлениях, связанных с незаконным сбытом. Мы оставляем контакты для обратной связи по каждому региону. Вы можете анонимно и безопасно сообщить важную информацию, которая поможет предотвратить преступление или спасти чью-то жизнь. Снизить вовлеченность несовершеннолетних в наркосреду — наша общая задача. Благодарим каждого, кто не остается в стороне», — сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.