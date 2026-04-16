Не оставляйте без присмотра: в Костанае участились кражи велосипедов

В Костанае участились случаи краж велосипедов. В полиции отмечают: злоумышленникам зачастую достаточно минимальной возможности, а причиной становится обычная беспечность владельцев.

Где чаще всего происходят кражи

Как подчёркивают правоохранители, велосипеды нередко оставляют без присмотра во дворах, незапертых подъездах, на лестничных площадках или возле магазинов. Такие условия создают благоприятную среду для противоправных действий.

Ответственность — на владельцах

В полиции напоминают, что сохранность имущества во многом зависит от самих владельцев. Даже кратковременное отсутствие без фиксации транспорта может привести к его потере.

Как защитить велосипед

Чтобы снизить риск кражи, жителям рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности:

— обязательно использовать противоугонные средства, даже если вы отходите ненадолго;

— не оставлять велосипед на улице на ночь;

— заранее сделать фотографию транспорта;

— записать марку, модель и серийный номер.

Что делать при подозрительных ситуациях

При обнаружении подозрительных действий необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Соблюдение этих рекомендаций позволит значительно снизить риск кражи и сохранить имущество.

