Не оставлять “слепых зон”. МВД РК поручило охватить учебные заведения камерами видеонаблюдения

В МВД прошло заседание Коллегии, в котором приняли участие начальники служб центрального аппарата и территориальных подразделений полиции, руководители ведомственных учебных заведений и командиры региональных командований Национальной гвардии, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

В ходе заседания озвучены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за девять месяцев текущего года. В целом отмечается снижение уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Сократилось количество грабежей, разбойных нападений и хулиганств.

Улучшена раскрываемость корыстно-насильственных преступлений. Отдельно рассмотрена работа по противодействию детской преступности. Ержан Саденов акцентировал внимание на усиление контроля за безопасностью в школах.

Он поручил руководителям территориальных подразделений охватить учебные заведения камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками, вывести их в ЦОУ и не оставлять “слепых зон”, полностью пересмотреть и усовершенствовать работу инспекторов по делам несовершеннолетних, задействовать в работу по обеспечению и защите прав детей оперуполномоченных, участковых инспекторов и патрульную службу, проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

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