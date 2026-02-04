Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о росте числа актов вандализма в городе. По его словам, ситуационный центр зафиксировал 22 обращения от жителей, связанные с повреждением остановочных павильонов.

Повреждены остановки в центре города

Как отметил аким, случаи вандализма зарегистрированы на улице Текстильщиков, проспекте Абая, а также на улице Назарбаева — в районе остановки у НИШ. По предварительным данным, стеклянные конструкции были повреждены умышленно.

Вандализм фиксируют камеры и полиция

Марат Жундубаев подчеркнул, что все факты повреждений зафиксированы, информация передана в правоохранительные органы. Полиции поручено установить личности причастных и привлечь их к ответственности.

«Бьют остановки взрослые люди»

Глава города выразил возмущение происходящим, отметив, что, по имеющимся данным, к актам вандализма причастны не подростки, а взрослые люди старше 40 лет. По его словам, такие действия требуют жёсткой правовой оценки.

Аким подчеркнул, что виновные должны быть наказаны в рамках закона, а информация о подобных правонарушениях — доведена до общественности.

