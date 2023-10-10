«Не от хорошей жизни». Глава минздрава высказалась о врачах, которые просят покупать лекарства в определённых аптеках

По словам главы Минздрава, за последние годы зарплата врачей значительно выросла.

Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась о врачах, которые направляли пациентов в определённые аптеки, чтобы купить лекарства, передает informburo.kz

На такую проблему внимание министра обратил депутат мажилиса Асхат Рахимжанов. По его словам, такая практика противоречит закону, но, возможно, врачи идут на этот шаг из-за нехватки средств.

Министр заявила, что к ней уже поступали подобные жалобы.

«Не от хорошей жизни: врачи, наверное, где-то зарабатывали до этого. За последние годы существенно повышается зарплата. И каждому руководителю медорганизации мы всегда говорим: следите за имиджем, законом это запрещается, это криминал, можете передавать в соответствующие органы или вести беседу с медицинскими работниками. Эту работу тоже каждый руководитель должен проводить в каждой медорганизации», – заключила Ажар Гиният.

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