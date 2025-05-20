Красивые поздравительные открытки, которые вы получаете в WhatsApp — мило, но не всегда безопасно. За безобидной GIF-анимацией или картинкой может скрываться вредоносный файл. Рассказываем, как кибермошенники используют популярные мессенджеры для атак и как защитить себя, передает Tengri Life.

WhatsApp все чаще используется мошенниками и аферистами в качестве платформы для обмана людей. От опасных ссылок до схем с перехватом одноразовых паролей (OTP) и даже «цифровых арестов» — киберпреступники постоянно находят новые способы эксплуатации пользователей.

Недавно появилась новая схема мошенничества, нацеленная на пользователей через, казалось бы, безобидные графические файлы, содержащие скрытое вредоносное ПО. Как только жертва открывает зараженное изображение, вредоносное ПО автоматически устанавливается на ее устройство. Затем это вредоносное ПО может получить доступ к конфиденциальной информации, такой как банковские учетные данные и пароли. В некоторых случаях оно даже позволяет получить удаленный доступ к устройству.

Как работают мошенники

Присылают картинку от имени «родственника» или «друга»;

На самом деле это вирус или фишинг-ссылка;

Открытие файла приводит к установке вредоносной программы

Как не попасться на обман: рекомендации специалистов

Сама платформа WhatsApp прежде чем открывать полученный файл, рекомендует убедиться, что вы доверяете его отправителю. При передаче или получении в чате некоторых файлов могут отображаться сообщения об ошибке.

Если файл вызывает подозрение или WhatsApp не поддерживает его формат, может появиться соответствующее уведомление. Содержание уведомления зависит от того, являетесь ли вы отправителем или получателем файла.

Для защиты от подобных угроз специалисты рекомендуют настроить двухфакторную аутентификацию на всех доступных сервисах и никому не сообщать коды авторизации.

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