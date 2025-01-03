Глава государства также прокомментировал недавнюю встречу первого президента с Владимиром Путиным в Москве, сообщает informburo.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве в интервью газете «Ана тiлi» по итогам 2024 года. Журналист спросил, как часто они общаются.

«Любая историческая эпоха имеет свои светлые и темные стороны. В нашей новейшей истории положительных моментов всё же было гораздо больше. И это факт. В сравнительно короткие сроки была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику. Было бы неправильно отрицать такие достижения», – отметил Токаев.

Он подчеркнул: если мы строим справедливое государство, то надо таким же образом относиться и к истории, и к тем, кто её творил. Это нужно для будущего нашей нации. Без честной и объективной оценки прошлого мы не сможем уверенно двигаться вперед. Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа, считает президент.

«Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, оставаясь председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошёл на повышение, получил в подчинение президента». Но в жизни было не до шуток. Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях», – рассказал глава государства.

Он отметил, что некоторые чиновники пытались даже юридически обосновать эту «ненормальную ситуацию»: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти.

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года. Накануне ему передали провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению «Золотой эпохи Елбасы». Но сейчас нужно проявить здравый смысл и по-достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном. Как президент обязан руководствоваться государственными интересами, думать о единстве нашего народа. Сейчас мы общаемся по телефону примерно раз в месяц», – ответил на вопрос Касым-Жомарт Токаев.

По просьбе журналиста он также прокомментировал недавнюю встречу первого президента с Владимиром Путиным в Москве. У Токаев спросили: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?

«Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана он морально и политически тесно связан с Кремлём. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов», – пояснил глава государства.

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