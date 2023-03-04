Не отпускайте детей в ТРЦ. Сообщение об усилении полиции рассылают костанайцы

Сообщение с предупреждением рассылают в костанайских WhatsApp чатах.

«Уважаемые родители просим вас не отпускать детей в ТРЦ «МАРТ» и «КОСТАНАЙ ПЛАЗА», Ажиотаж поднимать не нужно, но для вас есть важная информация. В настоящее время под пристальное внимание попадают подростки, которые возможно могут относиться к молодежной субкультуре «ЧВК Рёдан». Рёдановцы носят брюки в клетку, длинные чёрные волосы и одежду с четвёркой на белом пауке. Эта символика взята из популярного японского аниме-сериала «Хантер х Хантер», такие татуировки там делали себе члены банды «Пауки». Вообще, это аниме — сказка со своими героями и злодеями. Завтра Лидеры данной субкультуры планируют встречу в центре ТРЦ «МАРТ» и «КОСТАНАЙ ПЛАЗА»! Будет усиление со стороны полиции! Убедительная просьба не отпускать детей на подобные мероприятия!»-говорится в сообщении.

В пресс-службе ДП Костанайской области пообещали прокомментировать данное сообщение.

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