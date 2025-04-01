Одним из объектов, переданных в доверительное управление без права выкупа стал Костанайский городской парк культуры и отдыха. Об этом сообщила руководитель отдела государственных активов и закупок акимата Костаная Алия Сегизбаева.
«В силу того, что функционал досугово-развлекательного комплекса не отвечает современным тенденциям, акиматом города принято решение по модернизации парка культуры и отдыха. В декабря 2024 года по решению суда был расторгнут договор доверительного управления. В настоящее время проводится процедура государственных закупок на строительно-монтажные работы для реализации проекта модернизации», — сообщила Алия Сегизбаева.
В период модернизации городского парка культуры и отдыха, планируется непрерывное функционирование нескольких аттракционов — это «Колесо обозрения», «Гусеница», «Автодром», «Орбита».
Стоимость проекта 1 млрд. 727 млн. тенге. Проектом предусмотрено приобретение 12 новых аттракционов, а также бамперных машинок для размещения в автодроме. Всего по проекту на территории парка будут функционировать 18 аттракционов, из них шесть действующих.
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