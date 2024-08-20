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Не паниковать попросили костанайцев

alau.kz

Костанайский областной региональный оперативный штаб распространил сообщение для жителей областного центра. 

В рамках проведения комплексного учения «Калкан-2024» Костанайским областным региональным оперативным штабом будет проводиться отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз чрезвычайного характера.

«Отработка будет проходить 20-23 августа. Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служб», — говорится в сообщении.

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