Не паниковать попросили костанайцев

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Костанайский областной региональный оперативный штаб распространил сообщение для жителей областного центра.
В рамках проведения комплексного учения «Калкан-2024» Костанайским областным региональным оперативным штабом будет проводиться отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз чрезвычайного характера.
«Отработка будет проходить 20-23 августа. Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служб», — говорится в сообщении.