Не паниковать попросили костанайцев

Костанайский областной региональный оперативный штаб распространил сообщение для жителей областного центра.

В рамках проведения комплексного учения «Калкан-2024» Костанайским областным региональным оперативным штабом будет проводиться отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз чрезвычайного характера.

«Отработка будет проходить 20-23 августа. Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служб», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.