USD 486.47 EUR 554.77 RUB 6.26

Не паниковать просят казахстанцев — минобороны РК

— Сегодня, 18:36
Изображение для новости: Не паниковать просят казахстанцев — минобороны РК

Фото пресс-службы минобороны РК


С 29 июня по 2 июля в Казахстане пройдут комплексные тактико-строевые занятия в воинских частях и учреждениях Вооружённых сил. В связи с этим на дорогах страны может появиться военная техника, сообщили в Министерство обороны Казахстана.

Военная техника выйдет на дороги

Как пояснили в ведомстве, учения проводятся в плановом порядке и направлены на отработку практических действий личного состава при приведении подразделений в высшие степени боевой готовности.

Основная часть мероприятий состоится на территории воинских частей и учебных полигонов. При этом отдельные подразделения совершат плановые марши в учебные центры и на полигоны, из-за чего жители могут увидеть передвижение военной техники на дорогах.

Возможны временные ограничения движения

В Министерстве обороны предупредили, что во время передислокации техники на отдельных участках дорог в регионах могут вводиться временные ограничения для транспорта.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Казахстанцев призвали доверять официальной информации

В ведомстве подчеркнули, что учения носят исключительно плановый учебный характер.

Министерство обороны призвало граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ ориентироваться только на информацию, опубликованную в официальных источниках.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.