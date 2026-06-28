Не паниковать просят казахстанцев — минобороны РК





С 29 июня по 2 июля в Казахстане пройдут комплексные тактико-строевые занятия в воинских частях и учреждениях Вооружённых сил. В связи с этим на дорогах страны может появиться военная техника, сообщили в Министерство обороны Казахстана.

Военная техника выйдет на дороги

Как пояснили в ведомстве, учения проводятся в плановом порядке и направлены на отработку практических действий личного состава при приведении подразделений в высшие степени боевой готовности.

Основная часть мероприятий состоится на территории воинских частей и учебных полигонов. При этом отдельные подразделения совершат плановые марши в учебные центры и на полигоны, из-за чего жители могут увидеть передвижение военной техники на дорогах.

Возможны временные ограничения движения

В Министерстве обороны предупредили, что во время передислокации техники на отдельных участках дорог в регионах могут вводиться временные ограничения для транспорта.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Казахстанцев призвали доверять официальной информации

В ведомстве подчеркнули, что учения носят исключительно плановый учебный характер.

Министерство обороны призвало граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ ориентироваться только на информацию, опубликованную в официальных источниках.

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