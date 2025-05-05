​Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил жителей и гостей города.

5 мая территории ТЦ «Апельсин» на трассе Екатеринбург-Алматы с 9.30 до 12.00 часов Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом начали антитеррористические учения.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.

В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на трассе Екатеринбург-Алматы.

​»Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов»,- сообщили в оперштабе.

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