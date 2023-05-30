Не паниковать просят костанайцев полицейские

Информацию распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
30 мая в первой половине дня в районе АО Международный аэропорт «Костанай» будет проводиться антитеррористическое учение Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом.
Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера.
B этой связи просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом|