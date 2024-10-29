Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к костанайцам.
29 октября 2024 года в период времени с 15:00 по 18:00 часов, в районе профилактория «Алтын Дала», Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будет проводиться антитеррористическое учение.
Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.
«B этой связи просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов»,- говорится в сообщении.