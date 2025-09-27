 Ya Metrika Fast
Не паниковать просят жителей Костаная

— Сегодня, 07:30
Изображение для новости: Не паниковать просят жителей Костаная

Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил о проведении антитеррористических учений в Костанайской области.

27 сентября 2025 года в г. Костанай и Костанайской области Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом планируется проведение антитеррористических учений.

В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения.

Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных сотрудников специальных и правоохранительных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.

 



